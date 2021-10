Vstupné na koncert laureátů je dobrovolné. Místa je možné rezervovat do 12. října 2021, a to na emailu tereza.kramplova@zapoklady.cz.

Slavnostní koncert laureátů je završením 11. ročníku mezinárodní hudební soutěže Broumovská klávesa. Soutěž proběhla jako jedna z prvních akcí prezenčně od 14. do 16. května a přivítala 34 mladých pianistů z České republiky, Slovenska a Polska. Koncert v Rudolfinu je jednou z atraktivních cen pro vítěze. „Minulý rok byl Slavnostní koncert laureátů Broumovské klávesy jednou z posledních povolených akcí před definitivním podzimním lockdownem a velmi dobře si pamatuji na koncert plný přející a přátelské atmosféry. Především mladí interpreti stojící na začátku své kariéry čelí v současnosti mnoha výzvám, a tak doufám, že koncertování bude pro všechny mimořádnou inspirací a motivací pro další práci a stane se opět samozřejmou součástí našich životů,“ říká organizátorka soutěže Tereza Kramplová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.