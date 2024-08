Nejste ještě stoprocentně rozhodnuti, kam v září nastoupí vaše dítko do školky? Představujeme vám náš lesní klub NaVen, který již 6 let působí v Novém v Novém Městě nad Metují.

Jsme parta lidí (dětí i dospělých), kterou spojují podobné myšlenky a dá se říci i životní směřování. Základem je pro nás respektující komunikace a budování dobrých mezilidských vztahů. Skupinka dětí je menší, věkově smíšená, navštěvuje ji max. 10 až 15 dětí ve věku od 3 do 10 let (včetně dětí na domácím vzdělávání) a doprovází ji vždy minimálně dva průvodci z řad dospělých.

V letošním školním roce 2024/2025 se budeme scházet tři dny v týdnu, a to v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od 8 do 15:30 hodin v inspirativním prostředí přírodní zahrady Na Bobečku v Novém Městě nad Metují (blízko sokolovny směrem do Pekla). V případě špatného počasí nám doposud poskytovala zázemí skautská klubovna u řeky Metuje. Od letošního roku však v naší zahradě vyroste opravdové indiánské tee-pee! Jupí!

Co ve školce děláme?

Lesní klub NaVen, jak už samotný název napovídá, je založený především na propojení s přírodou. Většinu času tak s dětmi trávíme venku v prostředí naší zahrady, která nám poskytuje dostatek podnětů k bádání a zejména k volné hře, která děti učí samostatnosti, rozhodování i kreativitě. Svobodná hra, učení prožitkem, tvoření a environmentální výchova mají v našem programu své nezastupitelné místo. Snažíme se tím vést děti k přirozené odpovědnosti za sebe i prostředí, ve kterém žijeme, ale také k úctě k naší historii a tradicím.

Důležitou součástí naší činnosti je též pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro děti, rodiče i veřejnost (vynášení Morany, oslava Mezinárodního dne včel, slavnosti letního i zimního slunovratu či masopust), přičemž letošní sezónu otevře 20. září přednáška Pavlíny Krawciwové na téma Jak učit děti v 21. století, na kterou vás tímto srdečně zveme.

Chcete-li se o nás a naší činnosti dozvědět více, neváhejte prozkoumat náš web www.lesniklubnaven.cz, nebo se svými dotazy kontaktujte přímo naši průvodkyni Terezu Krejskovou na telefonním čísle 702 021 504. Na září máme ještě stále volná místa. Těšíme se na vás!

Lenka Slavíková

Lesní klub NaVen