/FOTO/ Kdo neví, co je BCB Kopálo, tak rychle vysvětlíme – je to sportovně kulturní, volnočasový areál na spojovací cestě mezi Janovičkami a obcí Heřmánkovice. Poslední květnový pátek jsme se s rodinou rozhodli navštívit a zúčastnit se „Otevření letošní sezóny na BCB Koupálo“.

Otevření letošní sezóny na BCB Koupálo mezi Janovičkami a obcí Heřmánkovice. | Foto: Eva a Dalibor Novotní

Využili jsme i možnosti ubytovat se v chatičce (mimochodem vřele doporučujeme, jsou super) a užít si zahajovací víkend. Odpoledne vystupovali na velkém pódiu tanečníci, tanečnice, taneční skupiny a probíhaly soutěže. O kousek dál stály elektrické dětské čtyřkolky a když déšť dovolil, i ty byly využité a brázdily vyznačené trasy.

V dalším koutě BCB Koupála na nás čekala trampolína, kolotoč, lanová dráha, lezecká stěna a obří dřevěný kůň, vše v trochu jiném pojetí.

FOTO: Houbaření si užíváme. Z úlovků se radují už i naše dvojčata

V kiosku, který sousedí s kulturním domem vystupoval v podvečer mix různých kapel. Přestávky mezi jejich výměnami byly vyplněny zábavnou show, třeba přejetím lávky na kole přes koupaliště…Ani trvalý déšť a teplota 17 stupňů Celsia nezabránily odvážlivcům předvést svou jízdu. Po půlnoci jsme šli „bydlet“.

Předpověď počasí se potvrdila a i v sobotu ráno pršelo. Zůstali jsme my a personál. Po vydatné snídani, kterou si můžete objednat, byla v plánu vycházka a prohlídka areálu a okolí, ale místo ní jsme mastili karty.

Před obědem již vypadalo, že déšť ustane, a tak jsme vyrazili prozkoumat a nafotit jednotlivá místa v areálu (viz mapka).

Zdroj: Eva a Dalibor Novotní

Obdivovali jsme a kochali se, jak se areál naplnil atrakcemi a je obdivuhodné, jak vše je sladěno s přírodou a zapadá do ní. Hluboce smekáme před tvůrci a realizátory.

Všem návštěvníkům přejeme, aby si letošní sezónu užili s krásným počasím a vychutnali si nejen BCB Koupálo s atrakcemi, ale i přírodu kolem.

Dětský den ve Vernéřovicích se zaměřil na krásu myslivosti

No a nám dál už jen pršelo, pršelo a zase pršelo a my jsme seděli v suchu a diskutovali, co jsme prožili, co jsme vše viděli a kam se BCB Koupálo posunulo od naší minulé návštěvy, díky pracovitému a nápaditému mladému trojlístku mužů – Martin F., Míra V.a Dan P.a jejich spolupracovníků.

Začali jsme opět věřit v budoucí mladé lidi a jejich život.

Všem moc doporučujeme návštěvu – člověka to fakt nabije!

Eva a Dalibor Novotní