Současnou Základní školu a mateřskou škola v Machově zdobí hned po prázdninách dvě významná jubilea. Jednak je to rovných 345 let od první písemné zmínky o machovském školství (v matrice byl u jednoho sňatku v roce 1679 uveden jako svědek "kantor machovský") a jednak uplynulo kulatých 100 let od vzniku místní měšťanky.