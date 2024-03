/FOTO/ Rok se sešel s rokem a dětský divadelní soubor Háďata z Domu dětí a mládeže Domino v Hronově má opět před premiérou.

Malí divadelníci z Hronova nabídnou publiku pohádku o zamilovaném čertovi | Foto: Jindřich Honzík

Neúnavná vedoucí kroužku, autorka a režisérka Jiřina Voltrová ani tentokrát nezklamala a svoji novou hru "Úkoly pro zamilovaného čerta" zasadila znovu do severní části Náchodska, kde se to hemží nádhernými skalními útvary, z nichž některé mají i čertovská pojmenování. A tak se v pohádce diváci mimo jiné dozvědí, kde se tu ty skály a jejich názvy vlastně vzaly…

Řekl bych, že i skalní hřiby na Slavném by nejraději smekly své kamenné klobouky před duší hronovské dětské divadelní scény Jiřinou Voltrovou. Vždyť dávat několik desetiletí rok co rok dohromady nový soubor z kluků a děvčat, kteří se prostě přihlásí do dramatického kroužku, rok co rok šít takto nahodile vzniklé partě na tělo hru, v níž si všichni zahrají, a navíc poctivě plnit předsevzetí, že ta hra bude úzce spojená s našim regionem - to všechno je neuvěřitelný výkon. A k tomu přidejme úmorné zkoušení nejdříve v klubovně Domina a nyní už na jevišti Jiráskova divadla, boj s četnými absencemi kvůli chřipce nebo povinným školním akcím, velmi rozdílný talent a občas i nadšení jednotlivých aktérů a v neposlední řadě - kvaltující čas, který termín premiéry přibližuje raketovou rychlostí… Ještě, že Jířa, jak jí malí i velcí říkají, dokáže stejně jako děti nadchnout i dospěláky, a tak muziku obstarává Míla Vernerová, technické záležitosti brilantně ovládá Michal Kops, no a scénu, přepravu materiálu i lidí a další "drobnosti" zajišťuje režisérčin muž Vlastimil, který prý měl od ženy slíbeno už před řadou let, že si bude na stará kolena užívat toho pravého klidu a pohody… Takových nadšenců je třeba jako soli!

Jinak by si jen těžko desítky kluků a děvčat z Hronova a širokého okolí přivoněly k divadlu přímo na jevišti a stovky, ne-li tisíce dalších "alespoň" v hledišti. A jiné to nebude ani za pár týdnů - čertovská podívaná se zpěvy a tanci slibuje nejen báječné naladění na prázdniny, ale pro leckoho možná i vůbec první setkání s kulturním fenoménem, který se jmenuje divadlo.

Jindřich Honzík