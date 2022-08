Osud vambereckých mumií se završuje. Po letech mají opustit broumovský klášter

Marek Kvetan žije v Bratislavě a úspěšně se pohybuje na slovenské, české i zahraniční umělecké scéně. Studoval multimediální tvorbu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a intermediální a prostorovou tvorbu a následně i malbu na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě, kde nyní vyučuje. Získal řadu ocenění, např. Cenu NG 333 Národní galerie v Praze pro mladé umělce do 33 let (2008), cenu Novum Foundation Bratislava (2016) nebo Grand prix na Trienále slovenskej súčasnej grafiky (2003). Mezi finalisty se dostal také na soutěžích ve Vídni a Londýně. Jeho výstava v Galerii Nola potrvá do 16. září 2022.

Judita Kožíšková