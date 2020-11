Neuskuteční se jak program na pódiu, tak ani trhy se stánkovým prodejem vína, potravin a dalšího zboží. Jak již bylo uvedeno v našich předchozích vyjádřeních, snažíme se jednat co nejzodpovědněji a v zóně našeho vlivu. Chápeme, že nejzodpovědnějším řešením je slavnosti v tomto roce vynechat.

Co však okolnosti umožňují uspořádat je svatomartinské loutkové divadlo pro děti. Krátkou pohádku jsme v Déčku připravili i letos. Hrát ji pojedeme do místních školek a do ZŠ TGM skupině dětí zdravotníků. Aby o pohádku nepřišli ani ostatní zájemci z řad mladších žáků a dalších, zveřejníme ji ve video podobě na našem Facebooku a Youtube kanálu.

Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na shledanou ve snadnější době.

Sabina Štelbaská, SVČ Déčko Náchod