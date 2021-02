Maškary a muzikanti vždycky vyrazili od školy směrem k náměstí, kde u pana starosty žádali o povolení provádět po rynku různé nepravosti. Přihlížející za masopustní veselí, mazurku s medvědem, veselé scénky a písničky přispívali do charitních kasiček, které potom účinkující děti s učiteli dovezli do Domova sv. Josefa v Žirči, kde je předali klientům nemocným roztroušenou sklerózou a přidali masopustní program.

Letošní 14. ročník našeho masopustního průvodu bude jinak. Ale co letos není jinak, než na co jsme byli doposud zvyklí? Abychom sebe ani naše věrné diváky neochudili o masopustní veselí, přesunuli jsme masopust domů, do kuchyní, dětských a obývacích pokojů, do zahrádek a na dvorky a těšíme se, jak to dopadne! Zadání pro děti, žáky, studenty a jejich vyučující bylo jednoduché: zahrajte, zazpívejte, zatančete, zarecitujte, zdramatizujte, upečte, usmažte, nakreslete, a hlavně zdokumentujte, jak jste si doma, v rámci rodiny letošní masopust užívali, a dáme to dohromady! A povedlo se! Můžete se těšit na lidové písničky, říkadla, tanečky, fotografie z uplynulých ročníků ale i na online recept na krkonošské masopustní koblihy, francouzské palačinky a tvarohové koblížky. Velké poděkování patří všem sourozencům a rodičům, za to jak se podíleli jako spoluhráči, kameramani, mistři zvuku, produkční, kostýmní výtvarníci, maskéři, režiséři a dramaturgové. Radost si tak způsobili hned dvakrát - když svůj rodinný příspěvek vymýšleli a potom, až se v celku na vše podívají a to bude na masopustní úterý 16. února v 14 hodin, kdy celý pořad na webových stránkách (www.zus-jaromer.cz) spustíme. Pro Naši i Vaši radost! A pokud byste chtěli i letos, jako v minulých ročnících, tu pěknou chvilku s námi koledou odměnit, najdete u videa odkaz, každoročně částku z masopustního koledování věnujeme klientům Domova sv. Josefa v Žirči. Udělejme to i letos! Děkujeme, že se podíváte!

A neváhejte si s námi při sledování zazpívat a zatancovat, protože: „O masopustním outerku musí hospodyně s hospodářem hodně tancovat a vysoko při tanci vyskakovat, aby se v příštím roce urodilo vysoké obilí a len a hodně brambor!“

Jarka Holasová