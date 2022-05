„Vloni to bylo třikrát, předloni jednou, pro letos jsou v plánu dva koncerty. Jeden odehrajeme na Valdštejnské slavnosti v Litvínově 1. května od 16 hodin na pódiu u zámku. Bude to klasický open air, pod širým nebem, letos asi náš první. Byl už podruhé přeložený, původně až z roku 2020,“ pokračoval ve výčtu aktivit Fencl, též kapelník skupiny rockového barda Luboše Pospíšila.

„Základní stavebním kamenem sestavy Mertohrubosvodu je písničkář Merta, český hudební originál par excellence a desítky jeho slavných písní, kterými dělá radost. I ty z jeho pestrého zdařilého retrospektivního trojalaba Vykopávky z Korintu, které loni pro radost Vladimírových četných příznivců vydalo pražské nakladatelství Galén. Z písniček, které Merta točil ve svém studiu během 90. let, něco vybereme, některá z pokladů hudebních i textových se hodí,“ je si jist Ondřej.