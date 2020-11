Jedná se o její spoluautorský projekt, na kterém se podílela zejména jako textařka, ale prostor dostala i po hudební a producentské stránce. Spolupracovala na něm se zpěvákem, skladatelem a producentem Marcellem, z jehož dílny vznikla většina jejích předchozích písniček.

Můžeme tento singl chápat jako nový styl, který bude i na desce? „V současné době vidím smysl vydávat jednotlivé písničky, které jsou podpořené kvalitním videoklipem. Chci, aby o mně fanoušci věděli, jakým směrem jdu a potřebuju od nich i zpětnou reakci. Takže i když stále pracuju na desce, nechci být svázána termínem, kdy ji musím vydat, pro mě je teď důležitější být v kontaktu s fanoušky a vydávat častěji nové singly. Až budu cítit, že je ten správný čas, desku vydám,“ vysvětluje Nelly.

V její novince DUCH se zpěvačka vyjadřuje v metaforách, podobně jako to bylo u její poslední autorské písničky NAopak. Dává tak fanouškům a posluchačům prostor k zamyšlení a vlastnímu chápání hlavní myšlenky celé písničky. Snaží se být co nejvíce autentická, přičemž vychází ze svých pocitů. Každý prochází nějakým vývojem a to si lze všimnout právě u Nelly.

V dnešním světě Youtube a TikToku to mají mladí zpěváci a zpěvačky, kteří chtějí dělat kvalitní hudbu a zároveň se prosadit velmi těžké. Co si o tom myslí Nelly?

„Někdo se mě kdysi zeptal, co chci, jestli být slavná nebo se zpívání věnovat proto, že mě to baví. Bez váhání jsem odpověděla, že jednoznačně proto, že mě to baví a zpívání je můj život. Tak to prostě mám a nic se na tom nezměnilo. Ale poslední dobou jsem se začala cítit stále víc a víc jako neviditelná a osamocená, i když bylo kolem mě pořád hodně lidí a byla jsem v jednom kole. Nemyslím si, že by na to měla vliv současná situace s koronavirem, přiznávám, že divadlo, koncerty a přímý kontakt s lidmi mi strašně moc chybí, ale problém byl v něčem jiném. I když jsem tvrdě pracovala, tak cokoliv jsem udělala, nikdo mě nevnímal a nebral vážně. Říkala jsem si – jsem snad duch? Nikdo mě neslyší a nevidí? Zažila jsem spoustu proher a pádů, o kterých veřejně nemluvím, abych tím zbytečně své okolí nezatěžovala. Myslím, že je lepší se s tím poprat sama a já to dělala tak, že jsem se vždycky ze všech těch smutků vypsala a tak vznikla písnička DUCH. Stále tam je ale ta naděje a poselství, že to nikdy nevzdám, a že to, co chci se jednou podaří, “ prozrazuje Nelly.

Na scénáři videoklipu se zpěvačka sama také podílela, měla od začátku jasnou představu, jak by klip měl vypadat. Ale vzhledem k tomu, že natáčení bylo ovlivněno opatřeními k současné situaci, které se musely dodržet, nakonec vznikl videoklip, který přímo nesouvisí s myšlenkou písničky. Zpěvačka tak nechává na samotných divácích pochopení myšlenky, co je iluze a co vychází z jejich pocitů.

Režie videoklipu se zhostil mladý tým v čele s Patrikem Daltonem, youtuberem Adamem Lyskem a Antonínem Kupským.

David Novotný