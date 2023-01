Již po třinácté přivítá barokní klášter Broumov účastníky mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let Broumovská klávesa. Soutěž je určena pro čtyři věkové kategorie, pro každou z nich je jednokolová. K online registraci se mohou mladí klavíristé přihlásit na úvodní straně webu www.broumovskaklavesa.cz. Soutěž zachovala stejnou výši registračního poplatku jako v minulých letech. Zvýhodněný soutěžní poplatek je 990 korun pro přihlášky podané do 3. dubna, přihlášky podané po tomto datu vyjdou účastníky na 1290 korun.