Mladí klavíristé se mohou přihlásit do mezinárodní soutěže

Ve dnech 14.–16. května 2021 se v broumovském klášteře uskuteční 11. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let Broumovská klávesa. Soutěž v těchto dnech spouští registraci na svém webu www.broumovskaklavesa.cz. Přihlášky je možné podávat až do 3. května 2021.

Laureáti 10. ročníku soutěže Broumovská klávesa na Slavnostním koncertě v pražském Rudolfinu. | Foto: Jaroslav Winter.