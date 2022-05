Do letošního okresního kola byli za podpory členů základních organizací ČZS připravováni žáci z deseti základních škol v okrese. Do samotné soutěže se však přihlásili žáci jen ze čtyř škol v celkovém počtu 21 žáků. V pátek 13. května se do klubovny ČZS v České Skalici, kde se okresní finále konalo, však dostavilo pouhých 16 žáků. Nic to ale neubralo na chuti si kvalitně zasoutěžit.