Táborové dny v Chorvatsku jsou plné mořské a bazénové zábavy, skoků, potápění, nočního koupání, děti řádí na nafukovacím skákadle, užívají si vodních her či jízdy na padleboardu a kajaku. V plánu jsou i výlety do aquaparku či za delfíny. No uznejte, takový tábor by chtěl zažít snad každý z nás!