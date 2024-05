Multižánrový festival Jařinec opět nabídne neuvěřitelnou atmosféru

Druhý květnový víkend se do Jaroměře vrátí multižánrový festival Jařinec. Letos ho čeká pátý ročník a to, že je festivalu ve městě dobře a že je návštěvníkům dobře na festivalu, je už pár let jasné i z neuvěřitelně vřelé atmosféry. Pro první půlkulaté jubileum Jařince připravil spolek Kolegium hraběte Šporka různorodý program složený ze samých radostných počinů pro divačky a diváky jakéhokoliv věku.

Jařinec - multižánrový festival v Jaroměři. | Foto: archiv pořadatelů

I v letošním roce bylo cílem festivalové dramaturgie zejména představit v Jaroměři inspirativní umělkyně a umělce, o kterých by se místní diváci třeba jinak nedozvěděli nebo by za nimi museli vážit cestu. Z hudební produkce tentokrát Jařinec přiveze duo HLASkontraBAS zpěvačky Ridiny Ahmedové a kontrabasisty Petra Tichého, indie rockovou skupinu Island Mint, o jejíž hudbě se píše, že je „protkaná sluncem“, nebo Yamaha Oriental hrající energické balkánské hitovky. Festival láká také na loutkové inscenace pro celé rodiny, autorské čtení nositele Magnesie Litery básníka Pavla Novotného a chystá světovou premiéru inscenace Postochotnického souboru Jatelinka Pluto. Novinkou je swapový koutek spojený s výtvarnou dílnou, kde budou mít návštěvníci možnost před létem osvěžit své šatníky. Pozvánka: Užijte si Den s policií na dětském dopravním hřišti Jařinec se drží pravidelného schématu; páteční program se odehraje v altánu v Masarykových sadech, v sobotu a neděli za kulturou vyražte do prostor Umělecké kolonie Bastion IV. Zahájení festivalu, které je vždy spojené s výročím významných jaroměřských osobností a událostí, bude tentokrát patřit 650 letům od první zmínky o školství v Jaroměři a symbolicky ho uctí zpěv sborů a hudebních uskupení jaroměřských a josefovských škol. V této souvislosti Kolegium hraběte Šporka připravuje také audiowalk přibližující historii a architekturu jednotlivých škol, ale na ten si musíte ještě chvíli počkat. Vstupné na všechny akce Jařince je dobrovolné a na místě bude připravena hojnost občerstvení, takže je možné strávit na festivalu celý den. Nenechte si jej tedy ve dnech 10.–12. května 2024 ujít! Kompletní program a podrobnosti naleznete na webu www.jarinec.cz nebo na sociálních sítích Kolegia hraběte Šporka. Kateřina Prášilová