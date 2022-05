Muzejní noc na Broumovsku láká návštěvníky do setmělého kláštera

Čtenář reportér Čtenář

V sobotu 21. května od 19 do 22 hodin bude možné navštívit různé části kláštera Broumov v rámci Festivalu muzejních nocí. Ten má letos před sebou již 18. ročník a spolu s Nocí kostelů patří mezi velmi populární akce. V letošním roce se do něj přihlásilo rekordních 601 institucí a 178 měst. V Královéhradeckém kraji je to pak 13 institucí, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je jednou z nich.

Noční broumovský klášter. | Foto: Petra Voráčková