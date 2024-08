Už jen do soboty 31. srpna bude ve Staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují k vidění výstava Bylinky v Dřevěnce. Nabízí spoustu zajímavých informací o bylinkách.

Víte například, jaká bylinka barví na červeno, které se říkalo svatojánské kvítko nebo co nám tu zůstalo po německých sousedech? To vše se na výstavě dozvíte.

Otevřeno je od úterý do neděle od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Muzeum Náchodska