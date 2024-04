Muzeum Náchodska pro vás v dubnu chystá celou řadu zajímavých akcí a výstav. Těšit se můžete například na výtvarný workshop k výstavě U nás, přednášku o lidové zbožnosti a historii loutkářství nebo na první workshop v přírodě v rámci projektu Živoucí pomezí. Připraveného je toho pro vás ale daleko víc!

Muzeum Náchodska. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Duben je v konceptu oslav 770 let od první písemné zmínky o městě Náchodě zaměřen na téma divadla. Proto i Muzeum Náchodska připravilo hned na začátek měsíce přednášku nazvanou Historie náchodského loutkářství. Miloš Jirman z Loutkové scény dětem pro radost na ní představil historii a tradici náchodského loutkářství.

Další přednáškou, na kterou se v dubnu můžete těšit, je Lidová zbožnost na česko-kladském pomezí. Muzejní historik a archeolog Mgr. Jan Tůma vám poutavě představí kraj poutních míst, zázračných studánek, bájných hor a neobvyklých rituálů. Přednáška se uskuteční 18. dubna od 18 hodin ve Staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují.

Pokud se rádi touláte přírodou, tak vás určitě potěší workshop v krajině nazvaný Hranicí 2x tam a zpět s lektorem Janem Ježkem a lektorkou Kateřinou Šichanovou. Tento netradiční workshop se uskuteční v rámci projektu Živoucí pomezí, díky kterému bude podpořen zdravý lokální patriotismus a láska k místu, ve kterém žijeme. Společně s lektory se tak podíváme na známá i neznámí místa Kladského pomezí z jiné perspektivy.

V dubnu se po zimní pauze otevřela také Pevnost Dobrošov. Prvním otevíracím dnem této významné historické památky byl čtvrtek 4. dubna a otevřeno pak bude od čtvrtek do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Prohlédnout si budete moct návštěvnické centrum se stálou expozicí a také základní okruh, který zahrnuje dělostřelecký srub Zelený, pěchotní srub Můstek a podzemní chodby propojující tyto objekty. V návštěvnickém centru se navíc 26. dubna od 17 hodin uskuteční přednáška Izrael – Historie a aktuální situace na Blízkém východě s Mgr. Martinem Svárovským.

Až do 21. dubna si do Výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě můžete přijít prohlédnout výstavu U nás: Obrazy (z) města Náchoda, která vznikla ve spolupráci Muzea Náchodska a Galerie výtvarného umění v Náchodě. K vidění jsou jedinečné více než sto let staré velkoformátové kresby, které sloužily jako šablony pro tvorbu výzdoby náchodských budov. K výstavě se 20. dubna od 14 do 16 hodin uskuteční i workshop a do 14. dubna probíhá výtvarná soutěž, jejíž pravidla naleznete na webových stránkách Muzea Náchodska. A pokud byste se o jednotlivých kresbách chtěli dozvědět víc, můžete si přijít poslechnou komentovanou prohlídku s kurátorem PhDr. Davidem Chaloupkou, která se uskuteční ve středu 17. dubna. Začínat bude v 17 hodin v GVUN Jízdárna a končit bude přibližně v 18.30 ve Výstavní síni.

Pokud se chcete dozvědět něco o historii gumárenského průmyslu v Náchodě, tak se můžete přijít podívat na výstavu Rubena – Příběh psaný od roku 1908, která je k vidění až do 28. dubna v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě. Dozvíte se zde informace nejen o historii a vývoji této náchodské firmy, ale také o jednotlivých zaměstnancích, kteří tvořili nezastupitelnou součást její historie.

Podrobnosti k jednotlivým akcím a aktuální program naleznete na www.muzeumnachodska.cz.

Tomáš Menec