Muzeum v rámci krátkodobých výstav prezentuje tematicky nebo autorsky celou šíři papírového modelářství hlavně v Čechách. A česká tvorba papírových modelářů je specifická hlavně tím, že u nás vzniká nejvíc modelů architektury v Evropě. Žádný jiný stát nemá tak silné zastoupení „domečků“ jako právě Česká republika. Tato skutečnost možná pramení z tradice První republiky, kdy začaly vycházet první modely staveb, možná je to tradice, na jejímž začátku stál „král papírových modelářů“, pan architekt Richard Vyškovský, který za svou padesátiletou tvůrčí činnost vytvořil nespočet modelů staveb, hradů, kostelů, zámků nebo třeba radnic. A našel v České republice mnoho pokračovatelů, kteří navazují na jeho práci. A jedním z nejvýraznějších je právě Ondřej Hejl.

V předmluvě ke katalogu k výstavě její kurátor Michal Erben o Ondřeji Hejlovi napsal: „Rodák z Neratovic, který je svému rodnému městu až na několik kratších životních etap věrný dodnes. Absolvoval učňovský obor a později strojní průmyslovou školu, již dlouhé roky pracuje v neratovické chemičce Spolana. Díky svému otci Ferdinandovi Hejlovi, který se věnoval plastikovému modelářství, je Ondřej Hejl modelářem už od dětství. Ondřej Hejl je členem modelářského klubu AVZO Neratovice a Centra papírových modelů. Jeho doménou jsou papírové modely architektury. V komunitě papírových modelářů patří mezi nejvýznamnější osobnosti současného dění, a je tomu již úctyhodných 20 let. 20 let – to je už pádný důvod uspořádat mu výstavu, nemyslíte?“

Ovšem Ondřej Hejl je i skvělým organizátorem, který už několik let stojí za jednou z největších modelářských akcí, jež nese název Neratovický papír.

V expozici Muzea ale budou samozřejmě v hlavní roli modely. Počínaje tribunou k autodráze, která byla jedním z těch prvních, přes japonské hrady k Vědecké a studijní knihovně v Hradci Králové. Těžištěm tvorby jsou ovšem modely sakrální architektury: od kostelů ke kapličkám, od románských rotund k barokním stavbám. Jako kdyby autora ta drobná architektura něčím fascinovala. Dokázal třeba vytvořit i velice zajímavou sérii modelů, které nevyšly jako samostatné vystřihovánky, ale jako vystřihovací pohlednice.

A kromě všech úžasných staveb z České republiky (ale také ze Slovenska či Francie), uvidíme v expozici i krásný model Staré školy zvané „Dřevěnka“ z Police nad Metují.

K výstavě vyšel katalog, který je možné si zakoupit v Muzeu papírových modelů.

Výstava potrvá do října 2021.

Pavel Frydrych