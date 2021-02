Ten je koncipován jako živé vysílání pro obyvatele obcí a měst v celé České republice prostřednictvím místních rozhlasů. Cílem je vnést do veřejného prostoru pozitivní náladu prostřednictvím živé kultury, samozřejmě s veškerým respektem a ohledem na bezpečnost v aktuální situaci.

“S orchestrem chceme poukázat na to, že i v těžké době, je potřeba hledat cesty jak dostat živou kulturu k publiku. Cítíme, jak je nezbytné hledat i cesty k sobě navzájem, a to v jakékoliv době,” vysvětluje záměr orchestru jeho zakladatelka Petra Soukupová a dodává: „Myslím, že v každé době je málo pozitivních zpráv, natož pak v této. Rádi bychom tak k co nejvíce lidem dostali obyčejnou radost prostřednictvím naší hudby. Snad potěší.“

Samosprávy měst a obcí se až do pátku 29. ledna 2021 mohou stále připojovat. Stačí poslat email na adresu naslysenou@policesymphony.cz a v něm klidně jen “Jdeme do toho”, ostatní informace obdrží obratem. Součástí příprav je i podpora na sociálních sítích, kterou orchestr pro jednotlivé obce předpřipravil a poskytne tak možnost přihlášeným, aby se dál o událost podělili s obyvateli a přizvali je k poslechu.

Necelý týden před spuštěním se k projektu “Na slyšenou” přidalo 40 měst a obcí. S desítkami dalších koordinátoři z řad členů orchestru jednají. “Připojují města napříč celou Českou republikou,” říká k dosavadnímu průběhu příprav členka orchestru a jedna z koordinátorek projektu Pavlína Nosková: „Oslovování měst a obcí jde zatím naprosto bez problémů, nesetkáváme se s žádnými negativními ohlasy. Nejčastěji jsme dotazováni na repertoár. Slíbit můžeme Krkonošské pohádky, lyrikálové Hladiny s Honzou Sklenářem, zazní hitovka Warvick Avenue v podání Karolíny Soukupové a Mišíkův Sluneční hrob,“ shrnuje dosavadní komunikaci Pavlína.

Orchestr se touto akcí hlásí k iniciativě #kulturunezastavis, založenou pražským souborem Cirk La Putyka. Iniciativa si klade za cíl přinášet živou kulturu publiku v období pandemické krize. Bezpečně a s respektem k vládním nařízením. V průběhu pandemie se tak umělcům staly podiem mnohdy ulice, dvorky, vitríny obchodů a hledištěm okna a balkony bytů, nemocnic nebo domovů důchodců. K iniciativě se připojili profesionální nebo amatérské soubory a instituce napříč Českou republikou například v happeningu “Majáky české kultury”. www.kulturunezastavis.cz

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením dirigenta Joela Hány a sdružuje mladé muzikanty a další pomocníky z celého Královéhradeckého kraje. Spolupracuje s předními českými umělci. Např. zpěváci Ondřej Ruml, Jan Cina, Vendula Příhodová, Jan Maxián, klavírista Ivo Kahánek, dirigent Václav Zahradník, sólisté baletu Národního divadla, herec Miloň Čepelka, moderátorka Lucie Výborná a mnoho dalších. Dosud odehráli přes 130 koncertů v ČR i v zahraničí pro více než 170 000 diváků, a to včetně mnoha beneficí, na kterých dokázali vybrat více než 1,8 milionu korun.

Lucie Peterková