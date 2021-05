V broumovském klášteře se do neděle 16. května koná 11. ročník mezinárodní soutěže Broumovská klávesa. Do soutěže se registrovalo téměř čtyřicet soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Soutěž se uskuteční prezenční formou bez přítomnosti publika.

Broumovská klávesa. | Foto: Michal Sedláček

Výkony soutěžících, kteří jsou rozděleni do čtyř kategorií podle věku, a to od nejmenších do 17 let včetně, hodnotí odborná porota, v níž zasedli umělecký ředitel soutěže Ivo Kahánek, předseda poroty Jan Simon, pianisté Milan Langer a Eliška Novotná a generální ředitel České filharmonie David Mareček. Soutěží se v areálu národní památky broumovského kláštera v multifunkčním sále Dřevník na koncertní klavír Steinway & Sons.