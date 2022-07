„Musím konstatovat, že jsme pořádali třetí ročník a zatím je účast cyklistů stabilně slušná. Je to možná i proto, že razíme hlavně cestu bezpečnosti, velmi nám pomáhá se zajištěním Policie ČR a jednotlivé obce na trase. Zajistit všechna povolení, stanoviska, zvláštní užívání atd. je poměrně náročné. Vůbec se to nedá srovnávat s bajkovými závody, kdy cyklisty pošlete po šipkách do lesa a oni se vám nějak vrátí. Silniční závody je taková prestižní pořadatelská disciplína. Jsme vždy strašně rádi, když nedojde k žádnému většímu karambolu či úrazu,“ řekl ředitel závodu a starosta Žernova Libor Mojžíš.

Hlavní kategorii mužů na 72 km vyhrál Pavel Šumpík z Jaroslav Kulhavý cycling teamu v čase 1:51:29, druhý skončil Michal Procházka z Cyklo Bendl, třetí Tomáš Kalojíros ze Sparty. V ženách zvítězila absolutně Tereza Tvarůžková, druhá byla Karla Nováková, třetí Karolína Bedrníková.

Libor Mojžíš