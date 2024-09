IT - SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ SÍTĚ JUNIOR Pracovní poměr na dobu určitou, jednosměnný provoz. Co bude patřit mezi Vaše hlavní úkoly: konfigurace a správa sítě a síťových aktivních prvků CISCO a MIKROTIK; technická podpora, instalace a údržba LINUX a MICROSOFT serverů; technická podpora mobilních zařízení a kamerového systému; podpora firemního informačního systému; kontakt s dodavateli a kolegy napříč celou firmou; tvorba dokumentace a schématu sítě, dokumentace nastavení AD a aktivních prvků. Co od Vás zaměstnavatel očekává: vzdělání VŠ/SŠ min. maturita (IT/elektro), praxe na IT pozici výhodou, znalost komunikačních protokolů TPC/IP výhodou, znalost managementu síťových prvků CISCO a MIKROTIK výhodou, znalost Microsoft Active Directory výhodou, komunikační a organizační schopnosti, angličtinu slovem i písmem, aktivní přístup. Zaměstnavatel nabízí: zázemí dlouhodobě prosperující výrobní společnosti v automotive, jistotu stabilního zaměstnání, pracoviště v Jaroměři, benefity (5 týdnů dovolené, závodní jídelna v areálu společnosti, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění), možnost nákupu poctivých výrobků Karsit Agro a.s. Kontakt - paní Hlaváčková Michaela, tel.: 491 845 142, e-mail: personalni@karsit.cz (pro zaslání životopisu) nebo osobně. 25 000 Kč

