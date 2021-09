Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta města Náchoda a poslanec ČR Jan Birke, starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová a místostarosta města Náchoda Jan Čtvrtečka. Po zahájení si zúčastnění prohlédli vystavené řády a vyznamenání, které pocházejí z celého světa. Výstava je otevřená denně o všedních dnech od 15 do 17 hodin a o víkendech od 10 do 17 hodin. Součástí výstavy je veřejnosti volně přístupná konference, která se uskuteční v sobotu 4. září ve vinárně hotelu U Beránka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.