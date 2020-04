/FOTOGALERIE/ Akce „Pečeme na to!“, kterou pořádala náchodská Duha Bartoňka, organizace pro děti, mládež, dospělé i rodiny, má za sebou první kolo. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili.

Duha Bartoňka: "Pečeme na to!". | Foto: archiv Duhy Bartoňky

Na dvaceti místech (převážně u rodin) jsme naložili dobroty, které jsme rozvezli těm, co se jiným způsobem zase starají o nás. Co uvítají nové roušky a hlavně na pečení nemají čas. Kromě toho, že jsme předali okolo 30 krabiček dobrůtek (sladkých i slaných) a také několik desítek roušek, jsme také předali radost. Všichni dobroty velmi rádi přijali. A mnohé to i překvapilo.