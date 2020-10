Právě teď je poslední šance přihlásit oblíbenou alej do boje o titul Alej roku 2020 v desátém ročníku soutěžní ankety spolku Arnika.

Alej Karlovo náměstí - Ludvíkova v Náchodě. | Foto: Tomáš Böh

Z Královehradeckého kraje je zatím pět z celkových 85 přihlášených stromořadí z celé republiky. Soutěžní nominace a fotografie je možné zasílat na www.alejroku.cz už jen do úterý 27. října do 12 hodin. ,,Čas do konce nominací se krátí. Nepromarněte příležitost a podělte se o klenoty naší pestré krajiny,” upozorňuje Karolina Kostićová z Arniky.