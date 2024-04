Náchodské výtvarné jaro: Spolek AMAG zve na výstavu obrazů

Čtenář reportér

Blíží se členská výstava obrazů náchodského spolku AMAG, Ateliér malířů a grafiků, ve Výstavní síni Muzea Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě. Vernisáž se uskuteční v pátek 3.května od 17 hodin a výstava potrvá do 2.června 2024. Navštívit ji můžete vždy od úterý až do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Výstava obrazů náchodského spolku AMAG | Foto: archiv spolku AMAG

Touto výstavou přispíváme do cyklu Náchodské výtvarné jaro. Vážení a milí čtenáři, přijďte se podívat. Potěšíte nás. Muzeum Náchodska zve na celou řadu zajímavých akcí a výstav Historie Amagu sahá až do roku 1948. Za ta léta se spolek stěhoval na mnoho míst po městě, ale letos se ateliér přestěhuje do nově postaveného Spolkového domu v ulici Hurdálkova. A veřejnost bude moct navštívit malíře v jejich nových prostorách během Dne otevřených ateliérů v sobotu 15.června od 10 do 17 hodin. Kateřina Šotolová za AMAG www.amag.cz