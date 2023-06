Dne 20. května na Světový den včel se vydali náchodští včelaři opět po roce na vzdělávací zájezd. Tentokrát zamířili do Produkčních zahrad Pražského hradu, kde jsme navštívili historický – včelín T.G.M.

Tímto děkujeme Správě pražského hradu za umožnění prohlídky tohoto historického včelínu a do určité míry i paní prezidentové, že vyslovila souhlas s touto prohlídkou.

Před vchodem do zahrad nás očekával včelmistr – pan Jan Komberc, který účastníky zájezdu seznámil s historií tohoto stavebního skvostu v Produkčních zahradách.

Tzv. Masarykův včelín pro 1. československého prezidenta T. G. Masaryka navrhl architekt Josip Plečnik v roce 1934. I přes své stáří je včelín plně funkční a v současné době jej „obývá“ 8 včelstev.

Po prohlídce a výměně zkušeností mezi včelmistrem a včelaři jsme se přesunuli k plánované zastávce v restauraci Na Staré poště, kde jsme měli připraven společný oběd a malé občerstvení. Po ukončení konzumace jsme nasedli do autobusu a přesunuli jsme se do Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Zde nás očekával zaměstnanec tohoto ústavu – Ing. Dalibor Titěra, CSc. Provedl nás jednak včelnicí s výkladem chovu včel tohoto zařízení. Seznámil nás v krátkosti s provádění inseminace matek a pak si mohli účastníci zájezdu odkoupit tzv. otevřené matečníky, které jsme pro zájemce dle objednání v tomto ústavu zajistili. Tím jsme do určité míry „oživili krev“ v chovu včelstev v oblastech, kde včelaři, kteří si zakoupili tyto matečníky, včelaří.

V další části exkurse jsme si prohlédli samotné pracoviště ústavu. Zájezdu se zúčastnilo 50 členek a členů náchodské okresní organizace. Předsednictvo okresní včelařské organizace tento zájezd vyhodnotilo jako velmi zdařilou akci. Zde jsme velice vysoce kladně hodnotili přístup hejtmanství Královéhradeckého kraje, který nám schválil individuální dotaci. Z této dotace jsme hradili nákup repro soustavy a promítacího plátna pro přednáškovou činnost, prezentaci včelařů na veřejnosti, ale také náklady spojené s tímto zájezdem. Tím se také nepřímo zapojil do velmi užitečné formy vzdělávání včelařů v náchodském okrese.

Jaromír Mareček – předseda OO ČSV Náchod,z.s.