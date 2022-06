Trať pro dospělé nabízí to nejlepší, co lze v okolí Žernova pro cyklisty nalézt a od loňského roku přinesla opět drobná vylepšení. Dostaneme se téměř až ke Starému bělidlu, na Kamennou podlahu, přejedeme historické lávky a mosty, nádherná údolí Hlubokého potoka, traverzy na Skalce včetně nového trailu. I tentokrát se vyhneme všem nepříjemným asfaltovým přejezdům. Povolení projíždět lokalitou máme jen na jeden konkrétní den v roce. Jako pořadatelé se snažíme spolupracovat hlavně s místními firmami, takže jsme rádi, že naším hlavním partnerem je firma Pinguin z Náchoda a ACE PAC“. Jako součást doprovodného programu vystoupí bubenická skupina RITMO FACTORY, jejich show požene účastníky do dalších kol závodu. Ve spolupráci s firmou Elektrowin je na celé odpoledne připraven program pro děti se zaměřením na ekologii "Vyskoč, Nejvýš, Recykluj" včetně velkých skákacích atrakcí. K dispozici bude i půjčovna elektrokol od významného českého výrobce Bárta bike z Úpice. Účastníci si mohou vyzkoušet i workoutové hřiště pod rozhlednou.