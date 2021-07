Nebuďte lhostejní, všímejte si druhých, zajímejte se o ně

Čtenář reportér





Minulý týden jsem zajela do Náchoda si vyřídit, co jsem potřebovala. Chtěla jsem zajít i na poštu. Na schodech do přízemí pošty jsem zakopla a upadla na zem. Okolo šli lidé, kteří mě nemohli nevidět a nenabídli sebemenší pomoc.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek