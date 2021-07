Jsme moc rádi, že ani pandemie koronaviru nezabránila našim žákům se úspěšně účastnit robotických soutěží.

Martin Joch přebírá stavebnici od zástupců pořádající firmy. | Foto: archiv Jiráskova gymnázia Náchod

Okno simulátoru VEXcode VR - 3D pohled na robota na hřišti.Zdroj: archiv Jiráskova gymnázia NáchodI každoroční soutěž VEX Challenge pořádaná firmou AV Media Systems, a.s., byla přenesena do virtuálního prostředí, do povedeného simulátoru virtuálních robotů VEXcode VR. Zde jsou pro robota připravena různá hřiště, na kterých musí plnit zadané úkoly. Letošní soutěžní úkol byl pojmenován Ničitel hradů na hřišti byly z kostek postaveny nejrůznější „hrady“ a cílem robota bylo všechny hrady zničit a kostky uklidit, tj. shrnout pryč přes okraj hřiště. A to zcela autonomně bez dálkového ovládání, robot se musel orientovat jen pomocí svých senzorů (ultrazvukového dálkoměru a barevného senzoru).