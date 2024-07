Netradiční spojení tří akordeonů přináší na Broumovsko klasický repertoár v novém kabátě. Kromě české hudby zazní argentinské tango i další méně tradiční literatura v úpravě pro akordeon. Stejně jako Letní hornové kurzy patří již zcela jistě k broumovskému letnímu hudebnímu dění, členové tria pořádají v Kutné hoře podobně zaměřenou akci, oblíbenou mezi hráči na akordeon – Mezinárodní hudební festival Kutnohorský týden akordeonu. Vytváří tak komunitu hudebních nadšenců stejně jako my na Broumovsku. Trio vystupuje doma i v zahraničí ve složení Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban a posledním velkým úspěchem bylo turné v Brazílii na podzim 2023. Soubor zde odehrál na 30 koncertů a propagoval českou hudbu i kulturu.

Program koncertu:

Karl Jenkins: Palladio

Léon Boëllmann: Gotická suita – I. Introdukce, IV. Toccata

Edvard Gieg: Peer Gynt – I. Ranní nálada, IV. Ve sluji krále hor

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 8 g moll – Furiant

Markéta Laštovičková: Koncertní kus pro tři akordeony

Carlos Gardel: Por una cabeza

Ástor Piazzolla: Oblivion

Ástor Piazzolla: La Muerte del Ángel

Vladimir Zubitski: Pocta Astoru Piazzollovi

Markéta Laštovičková: Sambossa Ástor Piazzolla: Libertango

Po koncertě budou moci posluchači absolvovat komentovanou prohlídku kostela Panny Marie Pomocné s místním varhaníkem Ladislavem Šikutem. Vstupné na prohlídku bude 100 korun a poplatek bude možné uhradit v hotovosti přímo na místě.

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.