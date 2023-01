Nejprve zamíříme do Náchoda. Vydáme se na příjemnou procházku do Malých lázní, kterou zahájíme u pivovaru Primátor. Pokračovat budeme lesoparkem Montace, kde najdeme obůrku s daňkem skvrnitým. Po lesní cestě dojdeme k Mlynářově dvoru v Bělovsi, u kterého nás potěší výběh plný kamerunských ovcí a koz. Sejdeme na rozcestí u mostu a vydáme se ulicí Promenádní proti proudu řeky Metuje. Na konci ulice přejdeme přes most a jsme v cíli – přivítá nás lázeňský areál s Vilou Komenský. Ochutnat zde můžete minerální vodu z přírodního léčivého zdroje Jan, která vytéká z temperovaného „zimního pítka“.