Noční hrané prohlídky, které startují v pátek 2. července, letos zvolily téma Aloisovy lapálie. Konat se budou každý prázdninový pátek v 19:00 a 21:00 hodin. Jejich průvodcem bude historická postava mladého spisovatele Aloise Jiráska studenta klášterního gymnázia, který v rámci svého poutavého vyprávění provede své hosty klášterem, studiem a trochu i svým životem. A možná potká nejen další studenty klášterního gymnázia, ale i pár překvapivých historických postav, které by se jinak ve skutečnosti nepotkaly prvního československého ministra financí Aloise Rašína nebo slavného botanika a jednoho z ředitelů klášterního gymnázia Vincence Maiwalda. Vstupné na tyto prohlídky je 190 a 120 korun.

Noční prohlídky startují v sobotu 3. července a konat se budou každou prázdninovou středu a sobotu ve 20:30 a 22:00 hodin. Při nočních prohlídkách návštěvníci zažijí jedinečnou atmosféru potemnělého kláštera. Prohlídky jsou tematicky zaměřené na momenty života v klášteře a zavádějí návštěvníky do nejkrásnějších historických interiérů kláštera do vzácně dochované klášterní knihovny se 17 tisíci svazky knih, do refektáře s unikátní kopií Turínského plátna a do bohatě zdobeného klášterního kostela sv. Vojtěcha. Vstupné je 160 a 95 korun (děti). Na oba typy prohlídek doporučujeme rezervaci na emailu prohlidky@klasterbroumov.cz nebo telefonním čísle 733 739 726.

Kateřina Ostradecká