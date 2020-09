Nový film má pracovní název Tvář pomsty

Čtenář reportér





Film Z města na venkov, který se nyní stříhá a dodělávají se poslední úpravy, půjde do kin v první čtvrtině následujícího roku. Se svým filmovým štábem a kamerou vyrazíme do ulic Náchoda zase na jaře, a to točit nový film s dramatickým příběhem podle skutečné události. Pracovní název je Tvář pomsty a scénář napsala spisovatelka Zlata Nesnídalová.

Mladý režisér Petr Hejzlar. | Foto: Archiv P. Hejzlata