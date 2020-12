Vážení účastníci potravinové sbírky, ráda bych se s Vámi podělila o velkou radost, kterou spolek Apeiron v listopadu prožíval. Pevně doufám, že v těchto dnech, udělá radost i Vám. Chci tímto článkem vyjádřit vděčnost, kterou cítím. Za to, jací lidé v Polici a okolí žijí.

Nouzový stav, vyhlášený vládou kvůli epidemii nemoci covid-19, zasáhl všechny občany České republiky. Nejvíce se opatření dotkla zranitelných skupin obyvatel – seniorů, matek samoživitelek s malými dětmi, zdravotně postižených. Mnoha z těchto lidí Potravinové banky pomáhají standardně, ale v době nouzového stavu se objevilo i mnoho dalších lidí, kteří se ocitli nečekaně v nouzi. Proto jsme se pokusili vymyslet bezkontaktní, všechny nařízení dodržující sbírku potravin pro Potravinovou banku Hradec Králové z.s. Naším plánem bylo s finanční podporou Města Police nad Metují vytvořit a vylepit plakát, připravit před vchod Muzea papírových modelu sběrný box a doufat, že i v tak podivné době někdo k muzeu přijde a něco přinese.

V první minutě zveřejnění sbírky se rozjel vlak, který brzdil ještě několik dní po ukončení sbírky. Podporu sbírce vyjádřili poličtí skauti a mateřské centrum. To byl jen začátek. Udělali jsme sběrné místo i v koloniálu na náměstí. Tenhle geniální nápad získal sbírce velkou část potravin. První dny jsme z koloniálu každý večer odnášeli plný batoh darovaných potravin. Tým koloniálu nám vyprávěl nádherné příhody, které zažívali. Plné podpory a sounáležitosti. Pečovali o sběrné místo tak, že den za dnem jsme odnášeli čím dál větší množství jídla. Začali se nám ozývat lidé, kteří nám chtěli věnovat peníze, ať za ně nakoupíme, co je nejvíc potřeba. Toho si nesmírně vážíme a děkujeme za důvěru. Začali se nám ozývat lidé, kteří sesbírají potraviny ve svém okolí. První se ozvala Renáta Vlachová z Hronova, k ní se okamžitě přidala Lenka Zajíčková z Náchoda a Veronika Mesnerová z Červeného Kostelce. Sbírat ve svém okolí začala i Haňďa Kohlová na Bezděkově, Petra Hubková ve Žďáře a svoz po Broumově nabídla Pavla Semeráková.

Jsem neskutečně vděčná a velmi hrdá na množství, které se sešlo. S potravinami přijeli z MAS Stolové hory, Sdh Velká Ledhuje, hromadně se zapojila i naše ostrostřelecká garda. Určitě i další spolky a organizace. Poslední den sbírky jsme sečetli množství. Bylo ohromující. A jak jsem se zmínila výše, vlak se tímto dnem nezastavil, začal pouze brzdit. Další dny nám ještě spousta z Vás potraviny donesla a celkově jsme se dostali na opravdu ohromující číslo. To číslo je 580 kg.

Budeme mapovat, kde přesně Vaše potraviny pomohly a na stánkách jednoho z příštích měsíčníku se to opět dočtete.

Jestli je vážně pravda, že láska prochází žaludkem, poslali jste těm, kteří to teď nejvíc potřebují, pořádnou dávku lásky.

S vděčností za všechny z Apeironu

Martina Frydrychová