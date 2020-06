V neděli 31. května od 20 hodin odehrají speciální benefiční koncert P.S. ONLINE, oproti jiným online přenosům pojatý velmi netradičně - skloubí hudbu a pohyb s poetikou barokní perly broumovského výběžku. „P.S. ONLINE je manifestem partnerství, pomoci, pokory a přátelství, při kterém se potkají amatéři napříč regionem, s profesionály, aby společně rozezněli a roztančili prostory úchvatného broumovského kláštera a pomohli dobré věci,“ říká k chystanému programu dramaturg David Ostružár.

Diváci si vychutnají multižánrovou hudební nálož v podání Police Symphony Orchestra a jejich hostů v čele s Ivo Kahánkem, který patří mezi nejlepší současné české pianisty, a také se jim z nečekaných úhlů pohledu otevřou benediktinského kláštera v Broumově.

Cílem benefičního koncertu P.S. ONLINE je připomenout důležitost partnerství a vzájemné pomoci, podpořit kulturní dění v domovské Polici nad Metují, Broumově a okolí. Podle zakladatelky Police Symphony Orchestra Petry Soukupové se za velmi krátký čas do příprav zapojily desítky lidí: „Jsem nadšená, s jakým nasazením se do benefice zapojilo tolik lidí, jak funguje celý PSO tým. Neuvěřitelné. Moc také děkuji firmě MycoMedica, protože díky její podpoře půjde tento náš počin zrealizovat za tak krátkou dobu. Skvělá je i pomoc Nadace Via, která bude zdvojnásobovat výtěžek do výše 50 tisíc Kč.“

Police Symphony Orchestra totiž zároveň spustí online sbírku, vybrané peníze rozdělí na dvě poloviny. Část věnují na činnost Agentury pro rozvoj Broumovska, která musela být v souvislosti s pandemií Covid-19 pozastavena. Její aktivity chce orchestr podpořit i proto, že vnímá její úlohu jako klíčovou v rozvoji regionálního kulturního dění. Druhá půlka výtěžku půjde na činnost PSO – hlavně lidem, kteří se na fungování orchestru podílí a bohužel vinou současné situace přišli o možnost pracovat ve světě kultury.

Ve společnosti mladých hudebníků se dále představí známá muzikálová herečka a zpěvačka Vendula Příhodová. Pěveckých partů se chopí také Jan Sklenář a Hana Hána, smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují pod vedením Jiřího Skopala. Své taneční umění předvedou Anita Príbojská a tanečnice ZUŠ Náchod, dále Jiří Gross a Michaela Haladová, dirigentskou taktovkou vše spolehlivě zkrotí Joel Hána a Věra Vlčková.

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením Joela Hány, Věry Vlčkové a sdružuje mladé muzikanty a další dobrovolníky z celého Královéhradeckého kraje. Všichni se mu věnují ve svém volném čase bez nároku na jakýkoliv honorář. Dosud odehráli přes 120 koncertů v ČR i v zahraničí pro více než 100 000 diváků, a to včetně mnoha benefic, na nichž dokázali vybrat téměř 1,2 milionu Kč. Většina benefiční podpory směřuje na péči o seniory.

