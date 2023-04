Po mnohahodinovém domácím strádání byla v chirurgické ambulanci náchodské nemocnice stanovena diagnóza – akutní zánět žlučníku a za pár hodin jsem se zvolna probíral k bdělému stavu po odebrání žlučového váčku. Nic pozoruhodného až na to, že se vše odehrálo rychle a bez zádrhelů, přestože byla neděle! Ať mně někdo žvaní cosi o systémových chybách a selhávajícím českém zdravotnictví. O tom však psát nechci. To podstatné se odehrálo následující den.

Nemocnice v Náchodě. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Regina Hellová

Do standardně luxusního pokoje vplul bílý plášť a zamířil k mému lůžku. Okamžitě jsem ho poznal přesto, že jsem měl tu čest jen jednou, a to v září roku 2019. Vkročil (po pravdě spíš přivalil) jsem se tehdy do chirurgické ambulance a po výzvě pana primáře Vokůrky, abych sdělil příčinu návštěvy, jsem vyhrkl: „…přišel jsem poprosit o provedení bariatrické operace žaludku!“

Pan primář zpozorněl, nespouštěl ze mě ostrý, zkoumavý pohled, a to po celou dobu čtvrthodinového křížového výslechu. Po zřejmém závěrečném váhání a shrnutí faktů (morbidní obezita 3.stupně, věk 77, pacient slušně motivovaný) však navrhl termín operace a já se rozerván vypotácel.

Když jsem v domluveném termínu ulehl v lůžkové části ještě „staré“ chirurgie, přistoupil ke mně bílý plášť se slovy: „Já jsem Dohnal a zítra vás budu operovat.“

Následoval pak zevrubný výklad toho, co vše mě čeká. Pan doktor sondoval míru mých informací a znalost všech rizik, z nichž vyzdvihl vyšší věk a hlavně nebezpečí, že při následné, nepřiměřené konzumaci jídla může dojít k roztažení operací zredukovaného objemu žaludku o více než 80 procent na původní míru!

“Jsou případy, že do dvou let mají pacienti objem žaludku i hmotnost jako před zákrokem,“ řekl tehdy pan doktor Dohnal varovně.

Konec však vzpomínek tři a půl roku zasutých. Pan primář Vokůrka tedy stojí u mě a vyptává se krátce na žlučník, hlavně však na můj podstatně zmenšený žaludek. Když vyslovuji podiv nad tím, že si mě pamatuje, konstatuje, že aby ne, když jsem byl úplně prvním klientem, který bariatrii v Náchodě podstoupil! Při rozloučení řekl, že o mé přítomnosti poví panu sálovému primáři Dohnalovi, takže zanedlouho stojí pan primář u mého lůžka. Mé upřímné děkování nebere konce, i když žádný dík nemůže být úměrný obrovské pozitivní změně, kterou bariatrická operace do mého života přinesla! Mých tehdejších, dobrých 133 kg živé váhy bylo po všech stranách frustrujících.

S nadváhou, později obezitou, jsem bojoval se střídavými úspěchy celý život. Do čtyřiceti let věku se mně dařilo pomocí těch nejpitomějších diet nebo hladovek část přebytečných kil shodit. S přicházející padesátkou se stávalo vše těžší a těžší. S šedesátkou se dostavil jo-jo efekt. Jakákoliv váhová redukce se rychle vytratila s tím, že konečným výsledkem byl hmotnostní přírůstek. Navíc se při hladovění dostavily stavy blízké omdlení.

Posléze vše vyústilo v rezignaci s vírou, že se hmotnostní vzestup musí na jisté úrovni zastavit. Nemusí a nezastavil se! No, a s blížící se osmdesátkou jsem měl těch zmíněných 133 kil!

Na scénu mého truchlivého života vstoupili zachránci! A pan primář Dohnal, můj tehdejší operatér se nyní vyptává, k jakému vývoji můj stav dospěl. Ujistil jsem ho, že nemůže být lepší. Mých aktuálních asi 90 kg je v oblasti normální váhy a nadváhy! A trend, i když zpomalující, stále směřuje k setrvalému poklesu hmotnosti. Hmotnostní redukce přesahující 40 kg je z mého pohledu grandiózní! Pouhá představa 40 kg sádla je velmi obtížná. K tomu přistupuje řada detailů (opět snadné oblékání ponožek či diabetická rovnováha), o kterých se nechci šířit.

Podle slov pana primáře Dohnala odoperovala náchodská nemocnice od té doby již mnoho nešťastníků s nadbytečnými kilogramy. A zájemců stále přibývá. Přeji ze srdce všem mým následovníkům alespoň takový úspěch, který zažívám já. Pánům primářům – ZDAR!

Hugo Macek