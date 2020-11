Uskutečnilo se další kolo oddílové iniciativy „Pečeme na to!“, díky které „pekaři a cukráři“ napekli dobroty a k tomu poslali i kávu, ovoce a roušky pro zdravotníky nemocnice v Náchodě.

| Foto: archiv Duhy Bartoňky

Při předávání vedení nemocnice, v čele s panem ředitelem Janem Machem, vzkázalo všem, kteří se na iniciativě podílí, poděkování i za tuto podporu. I touto cestou tedy vzkazuji všem dětem z oddílu Lezeček, Lasiček, Sněžníků, Pif-pafáků, Parťáků a z táborů Šlápota a Dulš poděkování a ocenění, že svůj volný čas věnujete této aktivitě. Zároveň poděkování patří MŠ Březinova, kde se i kuchařky zapojily do iniciativy, a dále všem přátelům a kamarádům od České Skalice, Červeného Kostelce přes Náchod a Hronov až po Božanov za jejich podporu a upečené dobroty. I my jsme rádi, že se takto zapojují další „pekaři“ a podpoří tím zdravotníky v jejich náročné práci. Všichni v nemocnici mají náš velký obdiv A my i touto cestou rádi pomůžeme. Další kolo iniciativy se bude konat dle domluvy opět v úterý 10. listopadu. Přidáte se také?