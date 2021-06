Jeho majitel, který si nepřál být jmenován, uvedl: „Pávi jsou mírumilovní ptáci, kteří na své okolí neútočí, maximálně se brání drápy nebo zobákem, proto je zbytečně nechytejte a nedrážděte,“ Tohoto krasavce vyplašila liška, která vnikla na oplocený pozemek, kde chovatel má ještě další zvířectvo.

„Viděl jsem to na kamerovém záznamu. Páv se lekl a vzlétl. U pávů se nedoporučuje zkracovat nebo vytrhávat letky, jako se to dělá třeba u slepic. Kdyby se páv dostal k vám na zahradu, nebojte se ho. Jsou to hmyzožravci, ale troufnou si na další drobné živočichy. Žerou také semena, zelené výhonky i trávu. Úrodu vám rozhodně nezlikvidují. Obávat se jich musí hlavně slimáci, které mají pávi za pochoutku,“ doplnil majitel s tím, že pávi nejsou tuláci. Jsou podle něho chytří, fungují podobně jako poštovní holubi, vrátí se domů, jen tu poštu nenosí. „Přestože hnízdí na zemi, raději spí na větvích stromů,“ uvedl jako zajímavost českoskalický chovatel těchto pestrobarevných krasavců.

Jan Holý