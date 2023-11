V Pevnosti Dobrošov uvidíte premiéru filmu The War To End All Wars – The Movie

Čtenář reportér

/POZVÁNKA/ Muzeum Náchodska se 7. listopadu připojí k celosvětové muzejní kampani „History Rocks“ v rámci které si můžete užít premiéru filmu „The War To End All Wars – The Movie“ přímo v prostorách návštěvnického centra Pevnosti Dobrošov.

Doborošov. | Foto: archiv pořadatele

Švédská hudební skupina Sabaton, známá díky své hudbě založené na historických faktech, vytvořila ve spolupráci s animačním studiem Yarnhub nový animovaný film The War To End All Wars – The Movie, jehož premiéra se celosvětově uskuteční v termínu od 4. do 19. listopadu 2023, kdy si připomínáme konec první světové války. Jak tvůrci filmu zmiňují, tak promítání filmu bude ideální příležitostí, aby se lidé dozvěděli více o této zásadní části historie a zamysleli se nad válečnými oběťmi. FOTO: Jen kousek před cílem. Podívejte se, jak se běželo z Hronova do Náchoda Hudební skupina Sabaton se dlouhodobě snaží podporovat vzdělávání a historii a spolupracovala s celou řadou muzeí po celém světě. Proto se také rozhodla, že se premiéra filmu uskuteční místo v kinech přímo ve vojenských muzeích. Film vypráví příběhy z 1. světové války a propojuje je se stejnojmenným studiovým albem této skupiny. Muzeum Náchodska se stalo jednou z šesti institucí v České republice, která vám premiéru tohoto filmu přinese. Uskuteční se v úterý 7. listopadu od 16 hodin v návštěvnickém centru Pevnosti Dobrošov. Film je dlouhý 67 minut a je v anglickém jazyce s českými titulky. Více informací o promítání filmu naleznete na www.pevnost-dobrosov.cz. Tomáš Menec