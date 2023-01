Letošní ročník byl sedmnáctý. Vystaveno tu bylo 940 soutěžních modelů mimo jiné od modelářů z Česka, Slovenska a Polska. Pořadatelem byl Klub hradeckých modelářů při Junior klubu Hradec Králové. Tradičně se soutěžilo ve speciálních a tematických kategoriích. Nechyběly besedy s piloty vrtulníků Mi-24 hind a AH - 1 Cobra, ale i další doprovodný program. „Hradecký Lev se koná v Hradci Králové v nepravidelných intervalech přibližně od sedmdesátých let minulého století. Klub nejprve fungoval při ZVÚ Hradec Králové a poté při 10. letecké armádě a KPM 173. V novodobé historii se tato soutěž koná pravidelně od roku 2004 kromě dvou covidových let. Letos se tedy jednalo o její sedmnáctý ročník. Určena je nejen modelářům, ale také návštěvníkům se zájmem o plastikové modelářství nebo o historii techniky,“ řekl Jiří Sofilkanič, spolupořadatel programu. A ještě jedna informace. Budete-li mít v sobotu 20. května čas, koná se v Broumově 24. ročník soutěže a výstav plastikových modelů Memoriál KIT Show Broumov. Místo konání: restaurace Střelnice Broumov od 10 do 15 hodin, vstupné dobrovolné.