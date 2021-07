Po Jiráskových stopách. 170 km trasu zdolají mládežníci z Náchoda a okolí

Středisko volného času Déčko Náchod realizuje projekt s názvem Log out to go out v rámci Evropského sboru solidarity. S nápadem vytvořit projekt v návaznosti na stoleté výročí vyznačení Jiráskovy cesty vedoucí z Broumova do Litomyšle přišla ředitelka SVČ Déčko Náchod Kateřina Hiebschová.

Ilustrační foto: | Foto: Deník/Martin Mrlina