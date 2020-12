Pojízdná učebna techniky zavítala i na Náchodsko

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu Tour for the Future Pojízdná učebna techniky zavítal do Královéhradeckého kraje. První zastavení pojízdné učebny se uskutečnilo před nedávnem v Náchodě před základní školou na Plhově.

