Toužebně očekávaný návrat Police Symphony Orchestra před publikum se uskuteční druhou červnovou neděli v domácí Polici nad Metují na sjezdovce „Nebíčko“. Orchestr pro návštěvníky chystá více než hodinový hudební program s veřejným představením a křtem publikace, mapující desetiletí své existence. Další podrobnosti o koncertu a jeho pravidlech najdete na webu a sociálních sítích tělesa.

Za malý zázrak považuje zakladatelka PSO Petra Soukupová, že se v karanténě k orchestru připojilo několik nových členů, kteří už se zapojili také do zkoušení: “Myslím, že na návrat budeme připraveni v plné síle. Naposledy jsme se s diváky viděli na Sousedské v loni v září, což je už 9 měsíců. Těšíme se, že se všichni zase potkáme, že budeme hrát naživo, živým lidem, živou hudbu. To žádný digitální počin nenahradí.”

Kulturní život orchestru utlumila pandemie jen zdánlivě, protože muzikanti na počátku roku 2021 vyslali signál, že o kulturu hodlají pečovat a dali o sobě vědět projektem „Na slyšenou!“, kdy prostřednictvím místních rozhlasů živě zahráli do více než 80 měst a obcí po celé České republice. Pár týdnů na to navázali přípravou a realizací druhé části projektu „Na viděnou!“. Nehráli sice živě, ale vybrali několik koncertních skladeb, které ukryli do výtvarně zpracovaných QR kódů. Prostřednictvím plakátů ve více než 220 zapojených místech si je mohl prohlédnout každý, pomocí mobilního zařízení.

V období karantény se orchestr zapojil do mezinárodního projektu Strings4All. Jeho cílem je získat použité, stále funkční struny a poslat je mladým hudebníkům do zemí, kde toto vybavení není zdaleka tak dostupné a samozřejmé jako u nás. První kolo sbírky, do které se zapojily například Česká filharmonie, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Hradec Králové, vynesly přesně 808 strun pro muzikanty ve Venezuele a Kolumbii.

Zdravotnický personál v celé zemi má za sebou velmi těžké období. Přestože se svět v uplynulých měsících hodně zpomalil, v nemocnicích to bylo přesně naopak. Proto se dobrovolníci z řad orchestru rozhodli podpořit a hudbou potěšit právě zdravotníky a personál nemocnic. Malá kapela se od února do května, vždy podle počasí, vydávala s krátkým repertoárem do areálu náchodské nemocnice a hrála lékařům, sestřičkám i pacientům. Po mírném rozvolnění se pak ještě vypravila na minitour po nemocnicích v Broumově, Jičíně, Ústí nad Orlicí, Chrudimi, v Mělníku a zavítala i do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Všude tam se hrálo pod okny. “A pokud se podařilo zlepšit alespoň jednomu člověku den, mělo to smysl,” doplňuje Petra Soukupová.

PSO už teď plánuje také prázdninový program. 18. srpna 2021 zahájí Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci společným koncertem s Tomášem Klusem a na konec léta připravuje druhý ročník „Sousedské“ v Polici nad Metují. Termín je 29. srpna 2021.

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením dirigenta Joela Hány a sdružuje mladé muzikanty a další pomocníky z celého Královéhradeckého kraje. Spolupracuje s předními českými umělci. Např. zpěváci Ondřej Ruml, Jan Cina, Vendula Příhodová, Jan Maxián, klavírista Ivo Kahánek, dirigent Václav Zahradník, sólisté baletu Národního divadla, herec Miloň Čepelka, moderátorka Lucie Výborná a mnoho dalších. Dosud odehráli přes 130 koncertů v ČR i v zahraničí pro více než 170 000 diváků, a to včetně mnoha beneficí, na kterých dokázali vybrat více než 1,8 milionu Kč pro druhé.

Lucie Peterková