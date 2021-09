V rámci spolupráce hudebního klubu Nároďák Jaroměř s hitparádou Kluboofka bude soutěžit jejich klip v pořadu World. Video najdete zde v článku nebo na YouTube kanálu Kluboofka TV. Video pozvánka:

Zdroj: Youtube

Historie a současnost kapely

Deadpoint byl založen v roce 2011 v polské Wroclavi. V průběhu roku 2013 kapela nahrála pět demo skladeb/EP a následně zveřejnila své první video k písni Dominated. Od té chvíle si kapela začala budovat jméno na místní scéně a získávat si fanoušky v celém Polsku, a to zejména poté, co se zúčastnila WACKEN METAL BATTLE a EMERGENZA FEST, známých soutěží pro vznikající kapely. Na začátku roku 2014 se rozhodli oslovit metalovou veřejnost deskou a začali nahrávat ve dvou studiích jako PERLAZZA STUDIO, MAQ RECORDS. Se zvukem pomohl dánský zvukař Jacob Hansen (Pestilence, Volbeat, Destruction), který desku namíchl a Brazilec Gustavo Sazes (Arch Enemy, MorbidAngel, Kamelot) desku produkoval. Díky tomuto spojení, se kapela vydala správným směrem a výsledkem bylo jedenáct písničkové album THE ART OF DEECEPTION. Album vyšlo v srpnu 2015 a bylo podpořeno vydáním videí „Lapidus“ v roce 2016 a „The grand oppressor“ v roce 2017.

Během dalších let skupina cestuje po Polsku, Německu a České republice a vystupuje s místními kapelami a předskakuje kapely jako Animals as leader, Soulfly, Hate, Decapitated, Batushka, Kat & Roman Kostrzewski, Illusion, Materia a The Sixpounder . V roce 2018 skupina vydala videoklip k nové písni s názvem „Trenches“. V roce 2019 kapela dokončila složení materiálu pro jejich další desku a v průběhu roku 2020 nastoupila do studia, aby nahrála své druhé album. Skladba „DEVICE OF SOLEMN ROT“ nahraná v Heinrich House a Zordon Studio je devíti skladbami s mixem Petera Rutcho (Revocation, Parkway drive) a umění Pig Hands (November's Doom, Dopelords).

Zdroj: Youtube

Neortodoxní hudební styl

Deadpoint se nechce stylově omezovat, jejich styl by se mohl označit za metal v moderním duchu. Vyznačuje se stylem vokálů pod vlivem vrčení Maxe Cavalery a melodickém zpěvu v duchu Mike Pattona. Alba ART OF DEECEPTION a DEVICE OF SOLEMN ROT poskytují jedinečnou kombinaci brutality, groove, melodie a překvapivé kompozice.

Pokud chceme DEADPOINT nějak zaškatulkovat, jejich žánr se pohybuje na hraně thrash/groove metalu, který je obohacen svěžím přístupem a elánem.

Aktuální sestava

Łukasz Jurkiewicz - kytara

Michał Rybak - kytara

Cristian Segura - zpěv

Patryk Juszczak – baskytara

Pozice bubeníka není trvale obsazena, kapela to řeší hostováním Krzysztofa Kamisinského.

Předprodej:

http://www.narodakjaromer.cz/against-cancer-memory-of-pavel-cech-vol-ii/

https://qrticket.cz/produkt/narodak-fest-covid-2020-memory-of-pavel-cech-vol-ii/

Miloš Zubr