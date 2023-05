Druhý květnový víkend oživí souměstí Jaroměř-Josefov multižánrový festival Jařinec, a to už počtvrté! I v letošním roce jsme se při skladbě programu snažili divákům představit inspirativní umělkyně a umělce, o kterých by se jinak třeba nedozvěděli nebo by za nimi museli vážit cestu. V minulých ročnících vystoupili například fyzický básník Petr Váša, divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten, písničkářky Bára Zmeková a AN-NA nebo třeba klezmerová kapela Mi Martef. Na co se můžete těšit v rámci ročníku letošního?

Ve dnech 12.–14. května 2023 se uskuteční v Jaroměři a Josefově čtvrtý ročník multižánrového festivalu Jařinec. | Foto: archiv pořadatelů

Dramaturgie festivalu se každý rok orientuje zejména na loutkové divadlo v jeho různých podobách, ať se jedná o inscenace pro celou rodinu, nebo experimentující divadelní formy. Čeká nás také několik koncertů a doprovodných tvůrčích dílen. A protože o festivalu uvažujeme do velké míry jako o prostoru pro setkávání, zveme profesionální i amatérské umělce. Jsme totiž přesvědčení, že obě skupiny se mají čím inspirovat. Stejně jako v minulých letech se sobotní a nedělní část programu odehraje v prostorech Bastionu IV. a NPÚ Josefov. Páteční zahájení můžete jako vždy očekávat v blízkosti Masarykových sadů.

Pořádání Jařince vnímáme do velké míry jako příležitost poukázat na kulturní bohatství Jaroměře, a tak pro zahájení festivalu připravujeme vlastní performance, pro kterou každoročně hledáme impuls v historii města a snažíme se ji propojovat s výročími jaroměřských významných osobností (v jednom ročníku například loutkář Rudolf Bouček) nebo událostí. V letošním roce připomeneme smýcení jaroměřské dubiny z roku 1873 – tehdy pokácený les čítající přibližně 700 dubů nebyl městu nikdy navrácen. Sto padesát let od této události má Kolegium v plánu zasadit v městském parku dub uherský, který by mohl připomínat smýcení lesa, vděk za finance, jimiž stromy přispěly k prosperitě našeho města, a zároveň potřebu zdroje dubů do budoucna, protože kultura by nikdy neměla být opomíjenou složkou lidského bytí. Ke slavnostnímu aktu výsadby zazpívá sopranistka Sboru Národního divadla – Magdaléna Friedel Malá, jejíž kořeny rovněž sahají do našeho kraje.

Loutky pro malé i velké

Jak již bylo řečeno, vzhledem k nejpodstatnější dramaturgické linii festivalu se můžete těšit zejména na loutková představení, z nichž řada potěší diváky dětské i dospělé. Po loňském velmi vřelém přijetí pohádky Kde budeme bydlet? jsme se rozhodli znovu pozvat pražský soubor Vi.TVOR, tentokrát s inscenací Dlouhý, široký a bystrozraký. Kouzlo souboru tkví v bezprostředním a tak trochu humpoláckém humoru, který často překvapuje samotné herce, v kontrastu k nápadité a propracované scénografii. Do stejného ranku patří také (jak jinak než loutkový) Faust, který přiveze soubor jednoho herce Špílmachr, – můžete očekávat představení jarmarečního střihu, „špíl křupavý a vypečený jako bramborák“.

Podobně jako v minulých letech dojde také na komornější loutkářské zážitky pro starší diváky. A v obou případech se jedná o inscenace dokumentárního divadla. O podivném domě pod smrky kousek za Moskvou vypráví Moskva Dačnoe, inscenace Darii Gostevy, ruské scénografky tvořící v Praze. Ze vzpomínek se noří tajemný dům se studenou kuchyní postavenou z okenních rámů a strmými červenými schody a jeho bizarní obyvatelé a sousedi: zpívající buržujka, veterán afghánské války, sourozenci Dong a Jumbli a další zvláštní obyvatelé tohoto blízkého a přece tak vzdáleného světa. Do podobných končin nás zavede také Andrée Bažantovy loutkařské družiny. Tomáš Hájek, nejen mezi amatérskými divadelníky známý jako vizionář v oblasti meotarového divadla, vypráví ve své inscenaci dobrodružství švédské balonové výpravy k severnímu pólu z roku 1897 na základě zachovaných deníků švédského patentního inženýra G. S. Andréeho.

Počiny ZUŠ F. A. Šporka bude v letošním roce reprezentovat soubor Je to tajný! a jejich projekt Kututulu!, díky němuž si přijdou na své ti skutečně nejmenší – jeho cílovou skupinou jsou totiž diváci od 10 měsíců do tří let. Tato batolecí divadelní chvilka plná barev, tvarů, zvuků a míčků rozvíjí dětské vnímání v interakci s ostatními dětmi. A jako již každoročně se představí soubor Popcorn, letos s inscenací Svět je v rozpacích inspirovanou grónskými mýty.

Během nedělního dopoledne se Jařinec rozloučí Houpacími pohádkami o růžovém velblouďátku, v níž se pod hlavičkou spolku Damúza představí herci hradeckého divadla DRAK, Johana Vavřínová a Dominik Linka.

Civilní Pomahač i roztančená Král‘ová

Páteční koncert v altánu Masarykových sadů již podle zvyku patří spíše klidnějším hudebním počinům nebo písničkářským osobnostem. V letošním roce festival odstartují Auta. Dva kamarádi, Anežka a Honza, co už se pár let scházejí a hrají spolu písničky. Jejich hudba se

pohybuje mezi folkem, blues a alternativním rockem a kromě převzatých písní se v poslední době zaměřují i na vlastní tvorbu. Vrcholem sobotního festivalového dne bude sólový koncert Davida Pomahače známého mimo jiné z kapel Kieslowski a Houpací koně. A nejdelší festivalový den uzavře hudební skupina KRÁL’OVÁ, jež v dubnu pokřtila nové album Sny. Zařadit jejich koncert až na pozdní večerní hodiny byla taktická volba, nemáme totiž pochyb o tom, že nás svou sice snivou ale funky hudbou všechny po celém dni roztančí.

Kromě diváckých a posluchačských zážitků si můžete odnést také drobný jarní doplněk. Anna Vitvarová, autorka vizuální kampaně festivalu, povede během sobotního dopoledne dílnu eco printingu na textil. V čem spočívá udržitelnost této techniky? Netiskne se ničím jiným než živými květy a jejich přírodními barvami.

Pokud se cítíte zahlceni, přehledně rozepsaný program naleznete také v programové sekci zpravodaje, který právě držíte v rukou, a samozřejmě také na sociálních sítích Kolegia hraběte Šporka. Na instagramu i facebooku se dočtete spoustu dalších informací, pikanterií i užitečných rad k festivalu. Těšíme se na vás již brzy!

Kateřina Prášilová