K vidění budou betlémy jak starožitné tak i nové, betlémy z nejrůznějšího materiálu jako je papír, dřevo, papírmašé, keramika, sádra a textil. Betlémy velké, ale i miniaturní. Od Bavorska po českou provenienci.

Jeden z nejatraktivnějších exponátů bude textilní betlém z chodských panenek, který si Ondřej Vávra nechal na zakázku vyrobit u paní Dany Hanušové z jižních Čech. Kromě tradičních chodských krojů a řemesel budou v betlému k vidění dva průvody. Tradiční tříkrálový a průvod adventní s Mikulášem, čertem, Barborkou, Luckou, Perchtou, sv. Ambrožem, atd. Nebudou chybět i autorské betlémy betlémáře Ondřeje Vávry. Za zmínku určitě stojí Bydžovské jesličky, které se rozrostly o pár nových scén.

Muzeum bude otevřeno v prosinci od úterý do pátku od 10 do 16 hodin, prosincové pátky jsou věnované nočním prohlídkám, které budou od 18 do 22 hodin. Pro všechny základní a mateřské školy plánujeme v měsíci prosinci možnost návštěvy muzea hraček a betlémů za snížené vstupné. Využijte tuto nabídku a domluvte si termín komentované prohlídky na tel. číslo 608 985 477. Veškeré informace na webu www.muzeumhracekbydzov.cz nebo na tel. 608 985 477.

Za muzeum Michaela Bousová