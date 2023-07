Pevnostní město ožije 14. a 15. července po roce opět dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v historických kostýmech, na vojsko, tržiště na náměstí i na Bastionu No. IV, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. Josefov se na chvilku vrátí do dob své největší slávy, po městě budou jezdit kočáry tažené koňmi, uvidíte nastoupenou armádu i korzující dámy v krásných šatech.

Akce Oživlý Josefov v pevnosti na Náchodsku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Poprvé ve své historii, bude mít Oživlý Josefov dvoudenní trvání. Hlavní program se bude odehrávat na Masarykově náměstí a na Bastionu No. IV, kde sídlí umělecká kolonie.

Páteční program bude probíhat pouze na Bastionu No. IV od 17:00 do 22:00 hod, kde je pro všechny příchozí připraven lákavý tvůrčí a divadelní program. Vystoupí soubor Geisslers Hofcomoedianten s představením Pudl a pudr aneb Fantastické počátky barokního divadla v Čechách. Jeden je básník, druhý skladatel, příběh bratrů, kteří potřebovali splatit otcův dluh, a proto (ne)ovlivnili dějiny českého barokního divadla. Čeká nás zbrusu nový nově-barokní autorský muzikál inspirovaný pražskými divadelními událostmi z let 1617 a 1627, divadlo roztančené v rytmu disco-opery. Napudruj pudla a přijď!

Představení Dryáčnice aneb Čtyři kozy v bylinách přenese všechny diváky do magické atmosféry nedalekého Kuksu! Očekávejte pouliční oslavu hraběte Šporka a jeho lázní v Kuksu, které nemají ve světě obdoby! Divadelní souboj lékaře a mastičkáře v tempu komedie dell´arte.

Připraveno je bohaté občerstvení, posezení u ohně, opékání buřtů doprovázené tóny kytary. Večer bude zakončen průvodem vojáků s loučemi a položením věnců.

Dobový civilní život

Sobota si klade za cíl oživit historické centrum pevnostního města, Bastion IV i další areály, představit nejen vojenský ráz Josefova, ale přiblížit také dobový civilní život. Program začne v 9:45 na Masarykově náměstí příchodem armády. Poté bude očekáván příjezd císař Josefa II., dále vystoupí páni z Kolína, kejklíř Lupíno nebo taneční soubor Kancioneta. Manové Přemysla Otakara budou verbovat Pandury. Na nedalekém pevnostním hřbitově proběhne komentovaná prohlídka, otevřena budou josefovská muzea a turistické areály. Návštěvníci, kteří zavítají na Oživlý Josefov oblečení v historickém kostýmu a přihlásí se na informačním stánku, bude odměněn upomínkovým předmětem. Na tomto

informačním stánku budou k vyzvednutí i pracovní listy ke hře, která vás provede Josefovem a na jejímž konci čeká účastníky odměna.

Na Bastionu No. IV začne sobotní program v 9:00. Těšit se můžete na loutkové divadlo BOĎI Bauerovi Josefov, projížďky na divokolech, bubnování v kruhu, textilní a šperkařskou dílna, RECYUPCY hudební a materiálovou dílnu. Dále bude možná prohlídka Galerie moře i dalších prostor. Posledním bodem bude přednáška Querlonde a Josefov – příběh vzniku pevnosti.

V 15:00 se vojenský průvod projde městem do Dolíku, kde proběhne bitevní ukázka, která celý program ukončí.

Program vznikl ve spolupráci místních spolků, organizací a dalších partnerů. Těší nás, že událost je i v letošním roce realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Akce je také součástí European Fortress Summer.

Ilona Honzerová, MKS Jaroměř