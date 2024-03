V úterý 12. března v historické budově Slezského zemského muzea převzala čestné uznání poroty Hana Richter, pracovnice Hospice Anežky České, za svůj snímek „Hledání ztraceného času.“ Oceněná fotografie byla zaslána do soutěže „Můj svět“ pořádané Charitou Opava pro pracovníky a klienty charitních organizací. Ze zaslaných snímků byly odbornou porotou vybrány ty nejlepší do putovní výstavy, která bude prezentována v různých městech po celé České republice.

Pracovnice hospice získala čestné uznání ve fotografické soutěži | Foto: Michal Klemm

Cílem soutěže je ukázat každodenní život a práci zaměstnanců, dobrovolníků i klientů Charit napříč Českou republikou. Činnost sociálních a zdravotních služeb je propletena jedinečnými životními příběhy i situacemi, které by vydaly na rozsáhlé popisy, někdy ale stačí událost zachytit do jediného okamžiku. Patroni akce, Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity, ředitel Charity Opava Jan Hanuš a náměstek ředitelky Slezského zemského muzea David Váhala před sebou v letošním roce měli obzvlášť náročný úkol. Do soutěže bylo zasláno celkem 214 fotografií a vybrat mezi nimi ty nejlepší dle jejich vlastních slov nebylo vůbec jednoduché.

Velkým překvapením bylo zjištění, že první místa ve všech třech kategoriích, obsadili autoři z Třebíče. Oceněni pak byli i další amatérští fotografové z Opavy, Plzně, Olomouce, Hradce Králové, Uherského Hradiště, Přerova či Červeného Kostelce. Fotografie Hany Richter z Hospice Anežky České, která sice nezískala ocenění na stupních vítězů, vysloužila si však čestné uznání poroty, zobrazuje pacienta v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění, který v důsledku své pokračující nemoci přestal rozpoznávat osoby ve svém okolí. Na snímku je ve společnosti své dcery, se kterou se v průběhu dne vlivem nemoci setkával a poznával stále znovu, vždy jako by to bylo poprvé.

Putovní výstava umožní divákům nahlédnout na život očima někoho dalšího, vidět s jakými výzvami se setkávají pracovníci a dobrovolníci, kteří pomáhají těm, kteří si již sami pomoci nemohou. Cílem je upozornit na důležitost a hodnotu jejich práce a ukázat, jaký vliv má na životy lidí, kteří potřebují pomoc ve složité životní situaci.

Michal Klemm